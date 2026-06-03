В ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, с тем чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения", - говорится в сообщении пресс-бюро.

В СВР напомнили, как Евросоюз осуществил грубую атаку на настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна.

"Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня сего года парламентские выборы", - уточнили в СВР.

Источник: РИА Новости