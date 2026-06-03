Исполнительный директор Федерации: События в Амритсаре должны оцениваться в соответствии с критериями геноцида

«Согласно Конвенции ООН о геноциде 1948 года, главным условием для квалификации деяния как геноцида является его совершение с намерением умышленно, полностью или частично уничтожить определенную этническую или религиозную группу».

Как сообщает 1news.az, об этом в своем выступлении на проходящей в Баку международной конференции, посвященной событиям в Амритсаре, заявил исполнительный директор Сикхской федерации Великобритании Дабиндерджит Сингх Сидху.

Он отметил, что в рамках международного права сикхи признаны особой этнической и религиозной группой, защищаемой Конвенцией о геноциде.

По его словам, при оценке того, являются ли геноцидом события, произошедшие в Амритсаре в июне 1984 года, учитываются три основных критерия: убийство сикхов, причинение им серьезного физического или психологического вреда, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на их уничтожение.

«Поскольку Индия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, данный вопрос можно поднять в национальных судах государств, ратифицировавших Конвенцию о геноциде», - подчеркнул он.