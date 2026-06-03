Мадьяр выступил против отмены права вето в ЕС

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр не поддерживает идею отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством в ЕС.

"Я не сторонник того, чтобы сейчас вводить голосование большинством голосов вместо принципа единогласия в ряде областей. Мы будем вести переговоры и найдем компромисс", — заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он упомянул, что долгое время был дипломатом в Европейском союзе и точно знает, как трудно найти компромисс среди 27 государств. При этом Мадьяр подчеркнул, что чаще всего это удается.

Источник: РИА Новости