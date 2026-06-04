Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлены зерно и удобрения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан осуществлена ​​очередная поставка зерна и удобрений.

Как сообщает Report, 4 июня со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении Бёюк-Кесик отправлены 3 вагона пшеницы (210 тонн), 2 вагона ячменя (140 тонн) и 1 вагон удобрений (69 тонн).

На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 29 тыс. тонн зерна, более 6 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Помимо транзита, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению отправлено более 10 тыс. тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина Aİ-92 и 2955 тонн бензина Aİ-95.

10:30

Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будут отправлены зерно и удобрения.

Как сообщает Report, будут поставлены 3 вагона пшеницы, 2 вагона ячменя и 1 вагон удобрений.

Поезд отправится в 14:00 со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" до станции Бёюк-Кесик, и далее через Грузию в Армению.