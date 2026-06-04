Армения подписала рамочное соглашение по TRIPP

Армения подписала рамочное соглашение, которое может стать основой для начала работ по запуску «Маршрута Трампа» после прохождения необходимых внутригосударственных процедур и ратификации документа.

Как сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, на этом документе уже стоит подпись госсекретаря США Марко Рубио.

«На ваших глазах я подписал рамочное соглашение. Оно было парафировано во время визита госсекретаря США Марко Рубио. Он уже поставил свою подпись под документом. Таким образом, договор готов к ратификации», – заявил Мирзоян в прямом эфире в соцсети.

Министр не уточнил сроки возможной ратификации документа, а также конкретные этапы реализации проекта после вступления соглашения в силу.

Отметим, что 26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа во имя международного процветания») и Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания») предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны. По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.