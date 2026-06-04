Рубио заявил, что не знает об «официальной американской делегации» на ПМЭФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно об «официальной американской делегации», якобы посетившей Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Об этом он сообщил на слушаниях в Сенате, трансляцию которых вело агентство Associated Press.

«Мне неизвестно о делегации, которая туда поехала. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках», — сказал Рубио, отвечая на вопрос сенатора Дика Дурбина.

Сенатор уточнил, что в составе делегации упоминался актер Стивен Сигал, на что Рубио отметил, что тот не является государственным служащим США.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на ПМЭФ впервые за несколько лет прибудет «официальная американская делегация» во главе с руководителем Комиссии по изящным искусствам США Родни Куком, назвав это возвращением американского присутствия на форуме на уровне официальных представителей.

По словам Ушакова, представители США такого уровня не посещали ПМЭФ с 2017–2018 годов. Родни Мимс Кук, в свою очередь, заявлял, что прибыл на форум с разрешения президента США Дональда Трампа и Госдепартамента.

Помимо него, в мероприятии участвуют и другие граждане США, включая актера Стивена Сигала, ультраправую активистку Кэндис Оуэнс, блогера Эндрю Тейта и его брата Тристана, а также бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера.