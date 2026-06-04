Армянские экспортеры цветов и овощей получат субсидии для замены рынка России

Правительство Армении утвердило выдачу субсидий экспортерам тепличных овощей, цветов и клубники на альтернативные рынки, решение принято в связи с ограничениями на ввоз армянских сельхозтоваров в Россию.

Ранее проект решения был обсужден с крупными, экспортно ориентированными тепличными хозяйствами.

В 2025 году экспорт фруктов и овощей и цветов из Армении составил около 73 млрд драмов (по текущему курсу $197 млн), 93,3% из которых пришлось на Россию.

Компенсации призваны покрыть расходы по перевозке и продаже товаров на других рынках.

В течение июня экспортерам клубники будет компенсироваться по 770 драмов ($2,1) за килограмм, помидоров — 275 драмов (74 цента), перца — 400 драмов ($1,1) за килограмм, цветов — по 37 драмов (10 центов) за штуку.

Как заявил, представляя решение, замминистра экономики Арман Ходжоян, обсуждается выдача схожих компенсаций и для других видов овощей и фруктов.

На это вице-премьер Мгер Григорян, который вел заседание, заметил, что любой товар надлежащего качества должен экспортироваться, независимо от ограничений в той или иной стране. Для поддержки в бюджете Армении достаточно средств, добавил он.

«Поэтому эта программа поддержки будет первой, за которой очень скоро последуют другие. Это решение нужно распространить на фрукты, вино и коньяк, минеральные воды», — заявил вице-премьер.

В свою очередь министр иностранных дел Арарат Мирзоян предложил в будущем выдавать поддержку только на те товары, у которых есть международные сертификаты качества. По его словам, в результате переговоров представители Евросоюза выразили готовность принимать ряд товаров из Армении, но при соблюдении принятых в ЕС стандартов качества. С международными партнерами прорабатываются и вопросы логистики, чтобы перевозки по новым маршрутам были максимально упрощены.

По ожиданиям Минэкономики, благодаря этому объемы экспорта овощей и ягод за июнь составят 4 250 тонн, а цветов — 10 млн штук. Для сравнения, в июне 2025 года Армения экспортировала около 32 тыс. тонн фруктов и овощей.

15 мая Россельхознадзор заявил о намерении провести инспекцию ряда армянских предприятий, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения. 22 мая было заявлено об ограничении на ввоз цветов. По итогам проверок, проведенных совместно с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении, для двух предприятий ограничения были сняты, для остальных подводятся итоги проверок.

30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

С 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов — вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов — и винограда из Армении. Сегодня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что первые партии тепличных роз и овощей, импорт которых в Россию был заблокирован, перенаправлены в другие страны (в какие именно, он пообещал сообщить по прибытии товаров).

Источник: Sputnik Армения