Bloomberg: ФРГ, Франция и Британия обсуждают возможность запуска переговоров между Украиной и Россией

Германия, Франция и Великобритания ведут консультации о перспективах организации переговорного процесса с участием Украины и России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, дипломаты трех стран проводят внутренние обсуждения и контакты с украинской стороной по возможным шагам для инициирования диалога между Москвой и Киевом. На фоне фактического прекращения переговорных усилий при посредничестве США европейские государства рассматривают возможность попытки вовлечь президента России Владимира Путина в обсуждение путей завершения конфликта.

При этом окончательное решение о начале подобного процесса остается за президентом Украины Владимиром Зеленским. Подчеркивается, что европейские партнеры не намерены оказывать давление на Киев с целью принятия неприемлемых для него условий.

В то же время сама идея переговоров вызывает разногласия среди западных чиновников. Противники считают, что Россия не демонстрирует готовности к компромиссу, и выступают за усиление военной поддержки Украины и ужесточение санкций против Москвы. Другая часть европейских политиков настаивает на необходимости координации с США и поиске дипломатического канала с Россией.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США поддержала процедурное решение, открывающее путь к рассмотрению законопроекта об усилении санкционного давления на Россию и расширении поддержки Украины.