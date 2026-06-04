FT: США сокращают нефтяные запасы до минимума с 2004 года на фоне войны с Ираном

США столкнулись с падением запасов нефти до самого низкого уровня за последние два десятилетия на фоне войны с Ираном и мер администрации Дональда Трампа по сдерживанию роста цен на топливо, сообщает Financial Times.

По данным Министерства энергетики США, за неделю общие запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 10,6 млн баррелей и составили 1,57 млрд баррелей — минимум с 2004 года.

Эксперты предупреждают, что столь резкое снижение запасов может привести к новому скачку цен на нефть уже в ближайшие недели. В ходе торгов американская нефть подорожала на 2,6% и достигла $96,17 за баррель.

Глава Rapidan Energy Group и бывший советник Белого дома Боб Макнэлли заявил, что при дальнейшем обострении ситуация может привести к росту цен до $200 за баррель уже этим летом, если ключевой маршрут поставок через Ормузский пролив останется закрытым.

По его словам, рост цен способен вызвать эффект домино в экономике и финансовой системе, усилив системные риски.

С начала конфликта США нарастили экспорт нефти, компенсируя дефицит поставок из Ближнего Востока. Отмечается, что США фактически выступают «поставщиком последней инстанции» для мирового рынка, однако их возможности по поддержанию стабильности ограничены.

Аналитики предупреждают, что дальнейшее сокращение стратегических резервов США может превратить их из стабилизирующего фактора в дополнительный источник давления на рынок.