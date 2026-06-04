США и Армения создают компанию для развития маршрута TRIPP
Совет директоров американской финансовой корпорации международного развития (DFC, U.S. International Development Finance Corporation) одобрил ряд новых стратегических инвестиций, включая создание компании TRIPP Development Company, совместной инициативы Армении и США, направленной на поддержку торговли, транспорта, экономического развития и региональной взаимосвязи.
Инициатива будет поддерживать реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая развитие железных дорог, автомагистралей, трубопроводов, волоконно-оптических сетей и другой критически важной инфраструктуры.
Совет одобрил новый пакет стратегических инвестиций в размере 2,5 миллиарда долларов США для развития инфраструктуры, энергетики и обеспечения безопасности цепочек поставок, включая создание компании TRIPP Development Company.
«Создание компании TRIPP Development Company, совместного предприятия США и Армении, будет способствовать развитию торговли, транспорта и экономики, а также улучшению международной, межгосударственной и внутригосударственной транспортной инфраструктуры. Эта инициатива основана на мирной декларации, подписанной между Арменией и Азербайджаном, и на подписании рамочного соглашения «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию», направленного на поддержку ключевых инфраструктурных проектов, включая железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, волоконно-оптические кабели и многое другое», — говорится в сообщении американской финансовой корпорации международного развития.
Армения и США подписали рамочное соглашение TRIPP дистанционно 4 июня. Соглашение с армянской стороны подписал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, а с американской — госсекретарь Марко Рубио.
Источник: Интерфакс