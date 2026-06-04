 США и Армения создают компанию для развития маршрута TRIPP | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

США и Армения создают компанию для развития маршрута TRIPP

First News Media14:26 - Сегодня
США и Армения создают компанию для развития маршрута TRIPP

Совет директоров американской финансовой корпорации международного развития (DFC, U.S. International Development Finance Corporation) одобрил ряд новых стратегических инвестиций, включая создание компании TRIPP Development Company, совместной инициативы Армении и США, направленной на поддержку торговли, транспорта, экономического развития и региональной взаимосвязи.

Инициатива будет поддерживать реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая развитие железных дорог, автомагистралей, трубопроводов, волоконно-оптических сетей и другой критически важной инфраструктуры.

Совет одобрил новый пакет стратегических инвестиций в размере 2,5 миллиарда долларов США для развития инфраструктуры, энергетики и обеспечения безопасности цепочек поставок, включая создание компании TRIPP Development Company.

«Создание компании TRIPP Development Company, совместного предприятия США и Армении, будет способствовать развитию торговли, транспорта и экономики, а также улучшению международной, межгосударственной и внутригосударственной транспортной инфраструктуры. Эта инициатива основана на мирной декларации, подписанной между Арменией и Азербайджаном, и на подписании рамочного соглашения «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию», направленного на поддержку ключевых инфраструктурных проектов, включая железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, волоконно-оптические кабели и многое другое», — говорится в сообщении американской финансовой корпорации международного развития.

Армения и США подписали рамочное соглашение TRIPP дистанционно 4 июня. Соглашение с армянской стороны подписал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, а с американской — госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Интерфакс

Поделиться:
687

Актуально

Политика

Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной ...

Политика

Токаев посетит Азербайджан

Политика

Глава МИД Азербайджана посетит Москву

Мнение

Транскаспийский маршрут и новая геоэкономическая карта Евразии: роль ...

Политика

Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами

В Азербайджан экстрадирован подозреваемый в мошенничестве, задержанный в ОАЭ

Фархад Мамедов: Что нашли США на Южном Кавказе?

Задержаны лица, создававшие поддельные кредитные страницы от имени банков - ВИДЕО

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

В городе финала Лиги чемпионов выставлена форма Наримана Ахундзаде - ФОТО

Пезешкиан призвал использовать возможности Азербайджана для импорта товаров в Иран

Правительство Грузии продаст 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

Из России в Армению через Азербайджан транзитом будут отправлены пшеница и удобрения

Последние новости

Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами

Сегодня, 21:43

В Азербайджан экстрадирован подозреваемый в мошенничестве, задержанный в ОАЭ

Сегодня, 21:20

Фархад Мамедов: Что нашли США на Южном Кавказе?

Сегодня, 21:00

Задержаны лица, создававшие поддельные кредитные страницы от имени банков - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Токаев посетит Азербайджан

Сегодня, 20:20

Арагчи рассказал, что находился рядом с Хаменеи в момент его гибели

Сегодня, 20:00

С завтрашнего дня в некоторых школах занятия будут проводиться в дистанционной форме

Сегодня, 19:40

Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной безопасности

Сегодня, 19:30

В Гирканском национальном парке обнаружена плантация конопли - ВИДЕО

Сегодня, 19:25

В Баку спасли мужчину, которому стало плохо в кабине строительного крана - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Архиепископ Баграт Галстанян переведен на домашний арест

Сегодня, 19:00

Пожар на объекте в посёлке Кешля потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Эмин Агаларов - о высоком потенциале развития связей Азербайджана и России

Сегодня, 18:30

Азербайджан и Россия проведут заседание межпарламентской комиссии

Сегодня, 18:15

Известные азербайджанские travel-блогеры попали в аварию в Таиланде – ВИДЕО

Сегодня, 17:52

В сети заявили о разрушении исторической дачи Теймур-бека Ашурбекова. Что выяснилось на самом деле? - ФОТО

Сегодня, 17:45

Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагами» из-за удаления Max из App Store

Сегодня, 17:33

Глава МИД Азербайджана посетит Москву

Сегодня, 17:22

В Масазыре приостановлена работа незаконного цеха по убою птицы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Европейские страны требуют ужесточить правила въезда для российских туристов

Сегодня, 17:03
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57