Суды не возвращают деньги, переданные в незаконных целях — разъяснение Верховного суда Азербайджана

Верховный суд Азербайджана объяснил, как суды рассматривают иски о возврате денег, если они были переданы в незаконных целях.

В сообщении Верховного суда по этому вопросу говорится: «Как показывает судебная практика, в некоторых случаях граждане передают кому-либо денежные средства или иное имущество с целью достижения определенного незаконного результата. Когда же обещания не выполняются, в судах гражданской юрисдикции обычно предъявляются иски о возврате переданных денег. Однако, как правило, вернуть эти средства в судебном порядке не представляется возможным».

«При правовой оценке любого искового требования в гражданском судопроизводстве первым шагом является поиск законного основания, соответствующего требованию истца. В гражданском праве для удовлетворения любого денежного требования оно должно вытекать из договора, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, предусмотренных законом.

Денежные средства, переданные в незаконных целях, не опираются ни на одно законное основание. Правовая система защищает исключительно законные отношения. Если деньги были переданы в противоправных целях, данные правоотношения более не признаются гражданско-правовыми отношениями, защищаемыми законом.

По делам данной категории суды в первую очередь исследуют вопрос о том, с какой целью были переданы денежные средства. Поскольку для использования правовой защиты сами отношения изначально должны основываться на законных и легитимных началах. Если будет установлено, что стороны действовали с намерением достичь противоправного результата, иск в таком случае удовлетворению не подлежит.

Кроме того, в подобных ситуациях граждане рискуют не только потерять свои деньги, но и столкнуться с дополнительными негативными правовыми последствиями. При обнаружении в материалах дела признаков правонарушения, суды могут вынести частное определение и направить материалы в органы прокуратуры для дачи процессуальной оценки.

Во избежание подобных рисков гражданам рекомендуется строить свои правовые отношения исключительно на законных и легитимных основаниях и воздерживаться от незаконных сделок», — говорится в сообщении