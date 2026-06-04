В Албании вспыхнули протесты против перспективы строительства курорта в заповеднике семьей Трампа

В Тиране не утихают протесты против решения правительства начать строительство роскошного курорта в заповедной зоне. Застройщик — компания, связанная с семьей Трампа, — обещает действовать ответственно.

Многотысячный митинг в албанской столице — Тиране — стал последним в цепочке акций протеста против строительства курорта на экологически уязвимом участке Адриатического побережья.

Речь идет о проекте, связанном с компанией Джареда Кушнера, зятя американского президента. В фокусе его внимания — дикие пляжи близ природного комплекса Вьоса-Нарта; в этих водно-болотных угодьях обитают фламинго, морские черепахи, а также перелетные птицы.

Проект в почти 1,5 миллиарда долларов был анонсирован Кушнером в 2024 году и поддержан албанским правительством. В его рамках планируется строительство отелей на 10 тысяч номеров и другой инфраструктуры. Работы займут 10-15 лет.

По оценкам премьера Эди Рамы, новый курорт полностью изменит облик курортной Албании, позволит привлечь туристов, создать рабочие места и обеспечит приток средств. Компании Кушнера власти предоставили особый статус инвестора. «Албания не должна бояться столь необычного проекта, как этот, наши партнеры в общей сложности готовы вложить 4 миллиарда евро», — заявил Рама.

У Албании — 450 километров побережья, которое на протяжении десятилетий оставалось в значительной степени неосвоенным. Экологи опасаются, что дикие пляжи станут объектом масштабной застройки без учета природной специфики этого места.

Источник: Euronews