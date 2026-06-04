Галузин: Россия готова содействовать сближению Азербайджана с ЕАЭС

Россия готова помочь Азербайджану сблизиться с Евразийским экономическим союзом и хотела бы видеть эту страну среди акционеров Евразийского банка развития.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Мы готовы всячески содействовать сближению Азербайджана с этим интеграционным объединением (ЕАЭС — прим. ТАСС), поскольку это способствовало бы, на наш взгляд, дальнейшему укреплению уже сложившихся хозяйственных связей на общем для нас евразийском пространстве», — сказал замминистра. По его мнению, такое сближение также «имело бы хороший положительный эффект для экономики Азербайджана, поскольку страна получала бы доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций».

«Мы хотели бы видеть Азербайджан в составе акционеров Евразийского банка развития и полагаем, что такой шаг открывал бы дорогу к финансированию за счет средств банка крупных проектов в республике», — отметил Галузин.

Источник: ТАСС