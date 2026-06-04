МИД РФ: Москва нацелена на развитие отношений с Баку

Москва принципиально настроена на всяческое развитие отношений с Баку, заверил на ПМЭФ заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Хотел бы подтвердить неизменность принципиального настроя российской стороны на поступательное развитие всего комплекса связей с Азербайджанской Республикой, исходя из того, что это отвечало бы коренным интересам народов России и Азербайджана. Так что мы намерены не снижать набранный темп развития наших связей», — сказал высокопоставленный дипломат.

Источник: ТАСС