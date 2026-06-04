 Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагами» из-за удаления Max из App Store | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагами» из-за удаления Max из App Store

First News Media17:33 - Сегодня
Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагами» из-за удаления Max из App Store

Глава «Ростелекома» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple «врагами» после удаления российского мессенджера «Макс» из магазина приложений App Store. 

Такой оценкой он поделился с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения “Макса” это просто абсолютно недружественный шаг»,— отметил господин Осеевский.

При этом глава «Ростелекома» отметил, что подобные действия «не должны автоматически приводить к таким же шагам с нашей стороны». Михаил Осеевский выразил надежду, что коллеги из VK проведут дополнительные консультации по данной ситуации.

Глава Минцифры Максут Шадаев 4 июня рассказал, что компания Apple исключила мессенджер «Макс» из своего магазина приложений App Store, ограничив доступ к нему более чем для 20 млн пользователей. По словам господина Шадаева, у российских властей нет никаких объяснений от Apple по этому поводу.

Источник: Коммерсант

Поделиться:
395

Актуально

Политика

Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной ...

Политика

Токаев посетит Азербайджан

Политика

Глава МИД Азербайджана посетит Москву

Мнение

Транскаспийский маршрут и новая геоэкономическая карта Евразии: роль ...

Политика

Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами

В Азербайджан экстрадирован подозреваемый в мошенничестве, задержанный в ОАЭ

Фархад Мамедов: Что нашли США на Южном Кавказе?

Задержаны лица, создававшие поддельные кредитные страницы от имени банков - ВИДЕО

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

В городе финала Лиги чемпионов выставлена форма Наримана Ахундзаде - ФОТО

Названы возможные сроки похоронной процессии Али Хаменеи

Ален Симонян: Я при удобном случае посещу Азербайджан

МИД: Москва выступает за возобновление гуманитарного сотрудничества с Баку

Последние новости

Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами

Сегодня, 21:43

В Азербайджан экстрадирован подозреваемый в мошенничестве, задержанный в ОАЭ

Сегодня, 21:20

Фархад Мамедов: Что нашли США на Южном Кавказе?

Сегодня, 21:00

Задержаны лица, создававшие поддельные кредитные страницы от имени банков - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Токаев посетит Азербайджан

Сегодня, 20:20

Арагчи рассказал, что находился рядом с Хаменеи в момент его гибели

Сегодня, 20:00

С завтрашнего дня в некоторых школах занятия будут проводиться в дистанционной форме

Сегодня, 19:40

Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной безопасности

Сегодня, 19:30

В Гирканском национальном парке обнаружена плантация конопли - ВИДЕО

Сегодня, 19:25

В Баку спасли мужчину, которому стало плохо в кабине строительного крана - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Архиепископ Баграт Галстанян переведен на домашний арест

Сегодня, 19:00

Пожар на объекте в посёлке Кешля потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Эмин Агаларов - о высоком потенциале развития связей Азербайджана и России

Сегодня, 18:30

Азербайджан и Россия проведут заседание межпарламентской комиссии

Сегодня, 18:15

Известные азербайджанские travel-блогеры попали в аварию в Таиланде – ВИДЕО

Сегодня, 17:52

В сети заявили о разрушении исторической дачи Теймур-бека Ашурбекова. Что выяснилось на самом деле? - ФОТО

Сегодня, 17:45

Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагами» из-за удаления Max из App Store

Сегодня, 17:33

Глава МИД Азербайджана посетит Москву

Сегодня, 17:22

В Масазыре приостановлена работа незаконного цеха по убою птицы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Европейские страны требуют ужесточить правила въезда для российских туристов

Сегодня, 17:03
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57