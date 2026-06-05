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Сборная Азербайджана вновь пропустила от Мальты - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:56 - 05 / 06 / 2026
Сборная Азербайджана вновь пропустила от Мальты - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу пропустила второй гол в контрольном матче против Мальты.

На 86-й минуте встречи Александер Сатариано отправил мяч в ворота нашей команды, увеличив преимущество мальтийцев до двух мячей — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 65-й минуте, когда отличился Джозеф Мбонг.

Таким образом, незадолго до окончания встречи подопечные Айхана Аббасова уступают сопернику со счётом 0:2.

23:45

Сборная Азербайджана по футболу уступает Мальте в товарищеском матче, проходящем в венгерском Сомбатхее.

Счёт во встрече был открыт во втором тайме. На 65-й минуте Джозеф Мбонг воспользовался своим шансом и вывел мальтийскую команду вперёд — 1:0.

23:18

Сборная Азербайджана по футболу не сумела открыть счёт в первом тайме контрольного матча против Мальты.

Встреча проходит в венгерском Сомбатхее в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды.

В первой половине игры азербайджанские футболисты несколько раз опасно атаковали ворота соперника. Возможности отличиться имели Махир Эмрели, Нариман Ахундзаде и Алекпер Байрамов, однако реализовать моменты не удалось.

Проблемой для команды стала и ранняя вынужденная замена: Алиев получил травму уже на 9-й минуте, вместо него на поле вышел Ахундзаде.

Первый тайм завершился со счётом 0:0.

22:30

Сборная Азербайджана по футболу проводит первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, проходящего в Австрии.

Подопечные Айхана Аббасова встречаются со сборной Мальты.

Матч проходит на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с венгерским судьёй Михаем Капрали.

Состав сборной Азербайджана: Эмиль Балаев, Бадави Гусейнов (к), Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Гисмат Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Эмиль Сафаров, Алексей Исаев, Торал Байрамов, Хаял Алиев, Махир Эмрели.

Состав сборной Мальты: Рашед Аль-Туми, Энрико Пепе, Курт Шоу, Алехандро Гарсия, Хуан Корбалан, Мэттью Гийомье (к), Александер Сатариано, Тедди Теума, Ильяс Шуареф, Кейон Эвурум, Трезеге Заммит.

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