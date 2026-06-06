США и Франция обсудили реформу НАТО и повышение оборонных расходов европейских стран до 5% ВВП

Министр обороны США Пит Хегсет и глава Минобороны Франции Катрин Вотрен обсудили необходимость наращивания вклада европейских государств в деятельность НАТО.

Об этом сообщил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл. Встреча руководителей оборонных ведомств состоялась во Франции в рамках памятных мероприятий по случаю 82-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

В ходе переговоров стороны заявили о срочной необходимости взятия союзниками по НАТО на себя основной ответственности за обеспечение коллективной безопасности европейского континента с помощью неядерных вооружений. Для реализации этой задачи европейским странам предлагается нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП, укрепить собственный военно-промышленный комплекс и развернуть дополнительные боеспособные войска.

Парнелл отметил, что министры сошлись во мнении о важности ускорения перехода к концепции НАТО 3.0, которая подразумевает "альянс настоящих партнеров, а не иждивенцев". Данные переговоры прошли на фоне ранее озвученных планов Вашингтона значительно сократить свой финансовый и военный вклад в деятельность Североатлантического альянса, включая предоставление меньшего количества американских боевых частей и военнослужащих в распоряжение блока.