Правящая Социал-демократическая партия Литвы приняла решение исключить из правительственной коалиции партию "Заря над Неманом" из-за разногласий по вопросам финансирования оборонных проектов.

Лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс считает данный шаг правильным как для политической силы, так и для государства в целом с целью изменения нынешнего состава правящего большинства.

По словам руководителя партии, социал-демократы намерены незамедлительно начать официальные переговоры о формировании новой жизнеспособной коалиции с демократическим союзом "Во имя Литвы". Поводом для окончательного разрыва отношений послужила позиция партии "Заря над Неманом", которая отказалась поддержать стратегические планы социал-демократов по строительству новых военных полигонов на территории страны, призвав вместо этого перенаправить бюджетные средства на финансирование систем защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Bloomberg