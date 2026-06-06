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Правящая партия Литвы исключает партию "Заря над Неманом" из правительственной коалиции

First News Media22:36 - 06 / 06 / 2026
Правящая партия Литвы исключает партию "Заря над Неманом" из правительственной коалиции

Правящая Социал-демократическая партия Литвы приняла решение исключить из правительственной коалиции партию "Заря над Неманом" из-за разногласий по вопросам финансирования оборонных проектов.

Лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс считает данный шаг правильным как для политической силы, так и для государства в целом с целью изменения нынешнего состава правящего большинства.

По словам руководителя партии, социал-демократы намерены незамедлительно начать официальные переговоры о формировании новой жизнеспособной коалиции с демократическим союзом "Во имя Литвы". Поводом для окончательного разрыва отношений послужила позиция партии "Заря над Неманом", которая отказалась поддержать стратегические планы социал-демократов по строительству новых военных полигонов на территории страны, призвав вместо этого перенаправить бюджетные средства на финансирование систем защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Bloomberg

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