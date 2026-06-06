МИД РФ: Недопуск оппозиции к выборам в Армении поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное недопущение крупнейших оппозиционных сил к парламентским выборам в Армении поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса.

По её словам, вместо предвыборной борьбы «по законам и правилам» в стране якобы ведётся борьба с демократическими процедурами. Захарова назвала возможное снятие с выборов движения «Сильная Армения» и партии «Процветающая Армения» «преступлением против демократии».

В Москве считают, что в случае такого сценария граждан Армении фактически лишат права выбора будущего своей страны. В МИД России также заявили, что международные структуры, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы, не смогут ограничиться лишь выражением озабоченности.

Российская сторона выразила надежду, что власти Армении будут соблюдать демократические процедуры не только на словах, но и на деле.