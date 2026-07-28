Израиль освободил 60 задержанных жителей сектора Газа

Израильские власти завершили процедуру освобождения 60 палестинских задержанных, которые находились в тюрьмах "Офер" и "Сде-Тейман".

Освобожденные лица были доставлены в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" в сопровождении представителей Красного Креста для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение в Дейр-эль-Балахе. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Официальных комментариев относительно причин освобождения группы власти не предоставляют, однако, по имеющейся информации, речь идет о лицах, в отношении которых в ходе проверок не было найдено достаточных доказательств для возбуждения уголовных дел или предъявления обвинений в террористической деятельности.