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Миллионы Джеффри Эпштейна может унаследовать стоматолог из Беларуси 

Феликс Вишневецкий10:12 - Сегодня
Миллионы Джеффри Эпштейна может унаследовать стоматолог из Беларуси 

Уроженка Беларуси, стоматолог Карина Шуляк, может стать одной из наследниц многомиллионного состояния американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за преступления сексуального характера.

К такому выводу пришла газета The New York Times, изучив документы, связанные с его наследством. По данным американского издания, 37-летняя Карина Шуляк переехала в Нью-Йорк в 2011 году по студенческой визе, изучала английский язык и работала ассистентом стоматолога. Вскоре после знакомства с Эпштейном между ними завязались отношения, продолжавшиеся почти восемь лет. За это время финансист оплачивал ее образование, расходы на проживание, помог получить стоматологическое образование в Columbia University и оказывал финансовую поддержку ее семье в Беларуси.

Согласно материалам расследования, именно К.Шуляк может получить до 100 млн долларов (170 млн манат) из состояния Эпштейна, а также кольцо с 33-каратным бриллиантом, которое в его завещании описано как подарок, преподнесенный «в ожидании брака». При этом окончательная сумма наследства будет зависеть от завершения судебных разбирательств и выплат пострадавшим, из-за которых стоимость имущества Эпштейна существенно сократилась.

В опубликованных документах также говорится, что Эпштейн организовал для Шуляк фиктивный однополый брак с одной из своих сотрудниц, чтобы помочь ей получить грин-карту США. После оформления американского гражданства этот брак был расторгнут.

Как отмечает The New York Times, Шуляк никогда публично не называла себя жертвой Эпштейна и не была обвинена американскими властями в причастности к его преступной деятельности. Известно также, что именно ей Эпштейн позвонил последней незадолго до своей смерти в августе 2019 года.

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