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Детскую присыпку Johnson & Johnson связали с раком: компания выплатит 5,5 миллиарда долларов

Джамиля Суджадинова10:00 - Сегодня
Детскую присыпку Johnson & Johnson связали с раком: компания выплатит 5,5 миллиарда долларов

Компания Johnson & Johnson достигла соглашения об урегулировании десятков тысяч судебных исков в Соединенных Штатах, связанных с детской присыпкой на основе талька.

Согласно заявлению компании, на выплаты по мировому соглашению планируется направить 5,5 миллиарда долларов.

Как сообщили в Johnson & Johnson, соглашение распространяется примерно на 69 тысяч исков, рассматриваемых в федеральных судах и судах отдельных штатов. По данным компании, это составляет около 99,75 процента всех неурегулированных судебных разбирательств в Соединенных Штатах, связанных с продукцией на основе талька.

При этом мировое соглашение вступит в силу только при условии, что его поддержат не менее 95 процентов истцов, участвующих в соответствующих разбирательствах в федеральных судах и судах штатов.

Предметом большинства исков стали утверждения о том, что многолетнее использование детской присыпки на основе талька могло стать причиной развития онкологических заболеваний, прежде всего рака яичников. Истцы заявляют, что продукция Johnson & Johnson представляла опасность для здоровья, тогда как сама компания последовательно отвергает подобные обвинения и настаивает на безопасности своей продукции.

Тальк представляет собой природный мягкий минерал, который на протяжении десятилетий широко использовался при производстве косметических средств, детской присыпки и другой продукции личной гигиены. Однако в последние годы его применение значительно сократилось на фоне растущего числа научных исследований и судебных разбирательств, посвященных возможной связи между использованием талька и развитием некоторых видов онкологических заболеваний.

Дополнительное внимание к этой теме привлекла позиция Всемирной организации здравоохранения. В 2024 году Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру организации, классифицировало тальк как вещество, «вероятно канцерогенное для человека», указав на наличие ограниченных доказательств его канцерогенности у людей и достаточных данных, полученных в ходе исследований на животных.

Несмотря на продолжающиеся судебные споры, Johnson & Johnson заявляет, что научные данные не подтверждают причинно-следственную связь между использованием талька и возникновением рака. Вместе с тем компания прекратила продажу детской присыпки на основе талька на рынке Соединенных Штатов еще в 2020 году, а в 2023 году полностью отказалась от реализации этой продукции во всем мире.

Одним из первых громких судебных процессов по данной категории дел стало разбирательство в 2016 году, когда американский суд присяжных постановил взыскать с Johnson & Johnson 72 миллиона долларов в пользу семьи женщины, умершей от рака яичников. Хотя впоследствии это решение было отменено, оно стало отправной точкой для резкого увеличения числа аналогичных исков. В последующие годы суды присяжных в различных штатах неоднократно выносили решения в пользу истцов, что привело к существенному росту финансовых и репутационных рисков для компании.

При этом достигнутое соглашение касается исключительно судебных разбирательств в Соединенных Штатах и не распространяется на аналогичные процессы в других странах.

В частности, в Великобритании продолжается крупнейшее в истории страны коллективное разбирательство по делу о предполагаемых дефектах продукции Johnson & Johnson. По имеющимся данным, оно может охватить более семи тысяч потенциальных истцов. В иске, поданном в октябре 2025 года, утверждается, что компания якобы располагала информацией о возможной связи своей продукции на основе талька с развитием онкологических заболеваний, включая рак яичников и мезотелиому, однако продолжала ее реализацию.

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