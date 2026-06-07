В Армении задержано 14 граждан по подозрению в нарушении избирательного законодательства

Задержаны 14 граждан по подозрению в нарушении избирательного законодательства, сообщает пресс-служба МВД Армении.

Так, по состоянию на 17:00, на номер "112" оперативного центра управления МВД и на горячую линию 87-67 поступило 57 сообщений.

Отмечается, что зафиксированы 19 случаев повторного голосования, 15 случаев нарушения тайны голосования, 2 случая воспрепятствования реализации избирательного права, по одному случаю дачи избирательной взятки и ношения холодного оружия на избирательном участке.

Составленные по этим фактам материалы направлены в органы предварительного следствия.

В министерстве добавили, что 198 сообщений о предполагаемых правонарушениях находятся на стадии проверки.

Источник: Sputnik Армения