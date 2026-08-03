Новый посол Эстонии вручила копии верительных грамот главе МИД Азербайджана - ФОТО

3 августа министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики Тиину Нирк.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Азербайджана.

В ходе встречи посол Тиина Нирк вручила копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Поздравив посла с назначением, министр пожелал ей успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в политической, экономической, торговой, транспортной сферах, а также в области цифровизации, образования и других направлениях. С удовлетворением было встречено решение Эстонии об учреждении посольства в Азербайджане, выражена уверенность в том, что этот шаг внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений, интенсификацию политического диалога и укрепление институциональных основ сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Эстонией с точки зрения расширения взаимных экономических связей, отметив, что проведение очередного заседания комиссии даст импульс развитию сотрудничества по новым направлениям. Также была подчеркнута важность расширения сотрудничества в сфере образования, академических программ обмена и связей между высшими учебными заведениями.

Посол Тиина Нирк отметила, что ее страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и заявила, что приложит все усилия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.