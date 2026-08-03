В Азербайджане будет подготовлен страновой отчет по консолидации земель

В соответствии с результатами пилотных проектов по консолидации земель будет подготовлен страновой отчет и начато применение механизма по всей стране.

Об этом в АЗЕРТАДЖ сообщил заведующий отделом контроля за использованием земель Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.

По его словам, в консолидации земель есть необходимость практически во всех районах страны.

«На данный момент для осуществления консолидации внесены изменения в соответствующие законодательные акты, и исполнение начато в этой форме. Предусмотренный в законопроекте механизм определится после пилотного проекта. Все это будет зависеть от хода пилотного проекта и его результатов», — сказал он.

Напомним, что в рамках реализации мероприятия по созданию и пилотному применению механизма консолидации земель в «Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года, совместно со Всемирным банком предусмотрено осуществление двух пилотных проектов по консолидации земель в Габалинском и Сальянском районах. В результате первичных анализов установлено, что выбранные территории благоприятны для проведения проектов по консолидации земель, которые будут реализованы в Азербайджане впервые, и на основе турецкого опыта подготовлена первоначальная дорожная карта.