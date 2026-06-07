Предвыборные взятки на 7,5 млн драмов: в Армении задержаны организаторы схемы

В Армении раскрыта и нейтрализована схема дачи предвыборной взятки порядка 45 избирателям на общую сумму 7,5 млн драмов.

Сотрудниками Антикоррупционного комитета Армении и Котайкского областного управления криминальной полиции МВД раскрыта и нейтрализована преступная схема дачи предвыборной взятки порядка 45 избирателям на общую сумму 7,5 млн драмов; задержано 7 человек.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета.