Предвыборные взятки на 7,5 млн драмов: в Армении задержаны организаторы схемы
В Армении раскрыта и нейтрализована схема дачи предвыборной взятки порядка 45 избирателям на общую сумму 7,5 млн драмов.
Сотрудниками Антикоррупционного комитета Армении и Котайкского областного управления криминальной полиции МВД раскрыта и нейтрализована преступная схема дачи предвыборной взятки порядка 45 избирателям на общую сумму 7,5 млн драмов; задержано 7 человек.
Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета.
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