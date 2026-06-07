Обещали освобождение осужденных в России сыновей: в Армении расследуют дело о подкупе избирателей

Антикоррупционный комитет совместно со Службой национальной безопасности (СНБ) Армении в рамках уголовного производства выявили беспрецедентный факт подкупа избирателей на проходящих в стране парламентских выборах.

На основании проведенных Антикоррупционным комитетом и Службой национальной безопасности Армении мероприятий в рамках уголовного производства получены фактические данные о том, что сторонники блока партий «Сильная Армения» совместно с другими лицами под условием голосования в пользу упомянутого блока на выборах в Национальное Собрание, а также сбора избирателей для этой цели пообещали двум гражданам

Республики Армения, являющимся проживающими в России супругами, после выборов, 8 июня, решить вопрос освобождения их сыновей, которые осуждены в РФ за хранение наркотических средств, и их перевода в Республику Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета, по данному факту в рамках уголовного производства задержан ряд лиц, проведены процессуальные действия.