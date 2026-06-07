Китай начал морскую операцию против Тайваня

Министерство транспорта Китая объявило о проведения специальной правоохранительной операции по контролю за морским движением в восточных водах острова Тайвань.

Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа».

Целью операции названы реализация юрисдикции Китая по морскому праву, контроль движения судов и обеспечение их безопасности.

Морская операция стала ответом на заявление Японии и Филиппин о начале «переговоров по морской границе» к востоку от острова Тайвань, что серьезно нарушает территориальный суверенитет и морские права Китая, пишет СМИ.

Пекин считает Тайвань своей провинцией. По мнению властей страны, принадлежность острова материковому Китаю обусловлена декларацией от 1943 г., которая была принята по итогам Каирской конференции. Документы по декларации были согласованы после окончания Второй мировой войны. МИД Китая регулярно предостерег другие страны от вмешательства во внутренние дела КНР, поскольку китайская сторона может ответить на подобные шаги.

К участию в специальной миссии привлечены Управление морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря.

Администрация береговой охраны Тайваня заявила, что Китай не обладает правами суверенитета в восточных водах Тайваня, что нарушает международное право, передает тайваньское CNA. Администрация острова направила пять кораблей береговой охраны и патрульный катер «для соответствующего реагирования». По данным тайваньского СМИ, четыре китайских корабля береговой охраны вышли из порта Сямэнь и пока они не заходили в воды Тайваня.

Источник: Ведомости