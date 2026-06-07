Пашинян проголосовал на выборах в парламент

Никол Пашинян проголосовал на избирательном участке в детском саду N143.

Голосование на очередных парламентских выборах в Армении началось 7 июня.

В выборах принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.

По окончательным данным ЦИК, право на голосование в выборах имеют чуть менее 2,5 млн граждан.