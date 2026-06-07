МИД Турции: Израиль пытается сорвать соглашение между США и Ираном

Любое потенциальное соглашение между США и Ираном в его нынешнем виде не соответствует стратегическим интересам Израиля, из-за чего израильская сторона делает все возможное для срыва и саботажа дипломатического процесса.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью южнокорейскому телеканалу JTBC TV в рамках своего официального визита в Сеул.

Несмотря на сопротивление Израиля, глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования кризиса, подчеркнув, что Вашингтон и Тегеран уже достигли принципиального согласия по финальному тексту первоначального проекта меморандума. По словам министра, на данный момент нерешенными остаются лишь отдельные технические детали. Посредником в переговорном процессе выступает Пакистан, а сама Анкара проводит регулярные консультации с обеими сторонами конфликта и другими региональными игроками.

Хакан Фидан пояснил, что сейчас главным приоритетом дипломатии стало открытие Ормузского пролива, статус которого из-за угрозы глобального продовольственного и энергетического кризиса временно затмил даже обсуждение иранской ядерной программы. Глава МИД добавил, что Турция полностью готова оказать практическую помощь в разминировании Ормузского пролива и оперативно подключиться к процессу стабилизации, как только от сторон поступит соответствующая официальная инициатива или запрос.