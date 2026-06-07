В МПА СНГ назвали хорошим уровень подготовки персонала участковых избиркомов в Армении

Центральная и участковые избирательные комиссии Армении хорошо подготовили сотрудников участков для голосования на парламентских выборах.

Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Мы можем оценивать только работу Центральной избирательной комиссии и соответственно участковых избирательных комиссий. И все они, мне кажется, подготовили свой персонал, работающий в участковых избирательных комиссиях, очень хорошо. Потому что мы сразу же зашли с нарушением, чтобы специально проверить, как отреагируют. Тут же нам было замечание сделано, мы его учли. Но это было сознательно сделано, потому что нам было интересно, знают они или не знают", - сказал Кобицкий, отвечая на вопрос ТАСС во время пресс-подхода на избирательном участке в музыкальной школе имени Чайковского в Ереване.

Как пояснил Кобицкий, четыре наблюдателя МПА зашли на участок, сотрудники которого обратили внимание, что на одном участке могут находиться только два наблюдателя от одной организации.

Голосование в Армении началось в 07:00 мск. В парламентских выборах принимают участие 18 политических сил, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. Право голоса имеют чуть менее 2,5 млн граждан.