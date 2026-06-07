Глава ЦИК Армении высказался об отключении света на участках и попытке выноса бюллетеней

Отключения света на этапе подсчета голосов никак не могут повлиять на итоги голосования.

Об этом в ответ на вопрос Sputnik Армения в ходе брифинга заявил председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян.

По его словам, все участки обеспечены резервными источниками энергии.

"Всем участкам розданы по 2 led-лампы, которые могут работать [без внешнего источника энергии] в течение 10 часов. Видеокамеры на тех участках, откуда ведется прямое включение, обеспечены аккумуляторами. Таким образом, даже если на участке отключится электричество, и мы перестанем видеть трансляцию, видеозапись будет продолжаться", – пояснил председатель ЦИК.

При любом нарушении или тревожном сигнале комиссия может просмотреть любой фрагмент видеозаписи, добавил он.

Напомним, все 2005 избирательных участки на парламентских выборах в Армении закрылись в 20:00.

1news.az