Я сделаю то, что решит народ — Пашинян

«Я сделаю то, что решит народ», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами после голосования на парламентских выборах.

Как сообщают армянские СИИ, по его словам, при принятии решения граждане должны руководствоваться необходимостью защиты государственности, независимости, мира и будущего детей.

«При выборе народ должен исходить из необходимости сохранить государство, независимость, мир и будущее наших детей», — сказал Пашинян.

Комментируя армяно-российские отношения, глава правительства заявил, что никакой напряжённости между странами нет, а разговоры о существующих проблемах носят искусственный характер.

«Определённые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряжённость в отношениях между Арменией и Россией», — отметил премьер-министр.