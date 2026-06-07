«Продолжим сбалансированный курс»: Пашинян о внешней политике в случае победы на выборах

Армения и впредь будет придерживаться сбалансированной внешней политики в отношениях с Россией и ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее страны в случае победы на выборах.

"Как вы знаете, мы проводим сбалансированную внешнюю политику. Мы и дальше будем придерживаться этого подхода", — заявил он.

Премьер подчеркнул, что стратегической целью Армении остается укрепление независимости государства, развитие демократии и верховенства закона. Он отметил, что страна продолжит демократические реформы при поддержке европейских партнеров. Он назвал ЕС главным партнером Армении в реализации демократических преобразований.

Пашинян считает, что даже если Армения и не вступил в ЕС, но будет соответствовать европейским стандартам, она все равно окажется в выигрыше.

Говоря о сотрудничестве с Грузией, Пашинян заявил, что двусторонние отношения находятся на достаточно высоком уровне и обладают значительным потенциалом дальнейшего развития.

"Мы будем взаимодействовать с Грузией все теснее и теснее — настолько тесно, насколько это возможно", — сказал премьер.

Пашинян также заявил, что между Арменией и Азербайджан в настоящее время установлен мир, и Ереван рассчитывает на окончательную нормализацию и установление дипломатических отношений с Турцией.

По его словам, в ближайшее время могут быть открыты границы, а также восстановлены железнодорожное и автомобильное сообщения между Арменией и Турцией.

Особое внимание премьер уделил транспортно-логистическому проекту TRIPP, назвав его проектом, способным изменить экономическую архитектуру региона.

"Проект TRIPP является по-настоящему меняющим правила игры. Он принесет выгоду всем странам нашего региона", - считает он.

По словам Пашиняна, благодаря реализации проекта будут открыты транспортные маршруты между Востоком и Западом, Севером и Югом, что создаст дополнительные возможности для Армении, Грузии, Азербайджана, Турции и Иран.

Касаясь отношений с Китаем, Пашинян напомнил, что в 2025 году Ереван и Пекин подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Он выразил уверенность, что после выборов двустороннее сотрудничество будет развиваться и дальше, в том числе в рамках инициативы "Перекресток мира", где у сторон общие интересы в сфере транспортной и экономической интеграции.

Источник: Sputnik Армения