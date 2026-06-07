Две главные оппозиционные силы в Армении сообщают об обысках в их штабах с утра

В Гюмри с утра проводят обыски в офисах оппозиционного блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, сообщают СМИ.

По их данным, следственные действия проводятся также в доме правозащитника Карапета Погосяна.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Между тем в штабе блока "Армения" второго президента Роберта Кочаряна сообщили о задержаниях представителей политической силы. Как утверждают в блоке, часть из них была доставлена для дачи свидетельских показаний.

В блоке "Армения" призвали Центральную избирательную комиссию и международные наблюдательские миссии зафиксировать происходящее, назвав его грубым нарушением избирательного процесса.