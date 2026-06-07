Арарат Мирзоян предложил ввести ценз проживания для участия в выборах в Армении

Для участия в выборах в Армении следует ввести ценз постоянного проживания в стране.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

Комментируя распространившиеся в соцсетях видеозаписи, на которых граждане Армении приезжают из-за рубежа специально для голосования, Мирзоян заявил, что по итогам выборов необходимо рассмотреть возможность совершенствования Избирательного кодекса.

«Конечно, с юридической точки зрения это возможно: несколько лет жить в другой стране, затем приехать на несколько часов, проголосовать и уехать. Но с политической точки зрения это крайне безответственно, и понять такую позицию сложно», — сказал он.

По словам министра, в избирательное законодательство можно было бы включить требование о постоянном проживании в Армении, например, не менее шести месяцев в течение последних трех лет. При этом он подчеркнул, что это его личная точка зрения, которая пока не обсуждалась в правящей партии «Гражданский договор».

«Иначе получается, что наши граждане могут приехать из-за рубежа на несколько часов и принимать решения о нашем будущем», — отметил Мирзоян.

Глава МИД также выразил уверенность в высокой явке на выборах. По его словам, в ходе предвыборной кампании у него сложилось впечатление, что граждане осознают важность стоящих перед страной задач, в том числе связанных с реализацией мирной повестки и проведением сбалансированной внешней политики.

7 июня в Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство.

Право голоса имеет 2 млн 485 тыс. 851 гражданин Армении.

В выборах участвуют 2 блока и 16 партий.

Источник: Sputnik Армения