В Туркменистане прошёл совместный концерт государственных ансамблей танца Азербайджана и Туркменистана - ФОТО

В рамках Дней культуры Азербайджана в Туркменистане состоялся яркий и запоминающийся концерт с участием Государственных ансамблей танца Азербайджана и Туркменистана.

Мероприятие прошло 6 июня в Государственном конном цирке имени Гёроглы в городе Аркадаг.

Как сообщили в Министерстве культуры Азербайджана, гостями вечера стали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов, представители культурных ведомств двух стран, деятели культуры и многочисленные зрители.

Концерт объединил на одной сцене творческие коллективы Азербайджана и Туркменистана, которые представили лучшие образцы национального танцевального искусства. Особое восхищение публики вызвали выступления Азербайджанского государственного ансамбля танца, исполнившего танцы «Нагаралар», «Той», «Газахы», «Терекеме», «Чайчы», «Агчичек» и «Узундере». Каждый номер был встречен тёплыми аплодисментами и искренним интересом зрителей.

Концерт стал настоящим праздником культуры, продемонстрировав богатство национальных традиций двух братских народов. Атмосфера вечера ещё раз подчеркнула крепкие дружественные связи между Азербайджаном и Туркменистаном, основанные на общих исторических и культурных ценностях.

По информации Министерства культуры, после концертной программы гости смогли насладиться национальным конным шоу Туркменистана. Зрелищные выступления наездников и акробатические номера с участием лошадей познакомили участников мероприятия с древними традициями туркменского коневодства и стали ярким завершением праздничного вечера.