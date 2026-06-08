В Нахчыване расследуют смерть сына известного музыканта

Гибель 7-летнего ребенка, утонувшего в канале в Нахчыване в ночь на 7 июня, вызвала широкий резонанс в Автономной Республике.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, семилетний Эльмир Джахангир оглу Гурбанов (2019 года рождения) упал в канал во время катания на велосипеде на территории нахчыванского села Караханбейли. Мальчик был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, однако спасти его жизнь не удалось.

По имеющейся информации, в вечерние часы близкие Эльмира, потеряв его из виду, начали поиски. К ним присоединились соседи, родственники и неравнодушные граждане, которые вскоре обнаружили велосипед ребенка у канала. Извлеченного из воды мальчика экстренно доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу, но было уже слишком поздно.

Отмечается, что трагически погибший Эльмир был выходцем из известной в Нахчыване семьи. Его отец - Джахангир Гурбанов - известный музыкант, лауреат Президентской премии, художественный руководитель и главный дирижер Камерного оркестра Нахчыванской государственной филармонии.

Дядя погибшего ребенка, генерал-лейтенант Бабек Гурбанов, является Героем Отечественной войны. Другой его дядя, Байрам Гурбанов - полковник-лейтенант Сил специального назначения (XTQ). В настоящее время оба они находятся в запасе.

Байрам Гурбанов, брат-близнец Бабека Гурбанова, также является участником Отечественной войны и распоряжениями Президента награжден медалями «За освобождение Шуши», «За освобождение Кяльбаджара», «За освобождение Джебраила», а также медалью «За отличие в бою».