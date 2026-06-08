Баку, Анкара и Тбилиси договариваются в Стамбуле

8 июня в Стамбуле состоялась трёхсторонняя – десятая по счету встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.

Примечательным это событие является еще и потому, что фактически это единственный на сегодняшний день полноценно действующий региональный формат сотрудничества на Южном Кавказе. Хоть в него входит далеко не южно-кавказская страна – Турция, все же по сумме договоренностей и по характеру географического охвата, он включает значительную часть территории Южного Кавказа. В этом, а также в способности сохранять устойчивость на протяжении многих лет, заключаются ключевые геополитические преимущества данного формата и его стратегическая ценность.

Дело в том, что реализация формата регулярных встреч министров иностранных дел трех стран практикуется с 2012 года. Первая такая встреча прошла в турецком Трабзоне, 14 лет назад. И за прошедшие годы стороны смогли выработать устойчивые механизмы регионального сотрудничества на Южном Кавказе без участия внешних держав. Через него координируются проекты железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и других коммуникаций в рамках Среднего коридора, осуществляется политическое содействие в реализации Южного газового коридора, решаются вопросы региональной безопасности.

Важно отметить, что за годы существования данного формата как на Южном Кавказе, так и в мире в целом произошли масштабные политические и геоэкономические изменения. Однако они не только не снизили его значимость, но, напротив, дополнительно подчеркнули востребованность и актуальность региональной связки Баку–Анкара–Тбилиси.

Более того, на фоне заметной трансформации армянской внешней политики, продвижения мирной повестки и постепенной нормализации отношений Еревана с Баку и Анкарой нельзя исключать, что в обозримой перспективе Армения также может стать участником тех или иных многосторонних региональных механизмов сотрудничества, в которых связка Азербайджан–Грузия–Турция будет играть системообразующую роль.

Подобный сценарий выглядит тем более вероятным, что уже сегодня трудно представить полноценное развитие сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, реализацию Транскаспийского международного транспортного маршрута или формирование новых логистических цепочек между Центральной Азией и Европой без тесного взаимодействия Баку, Анкары и Тбилиси. Фактически именно этот треугольник выступает сегодня ключевым связующим звеном между Южным Кавказом, Центральной Азией, Турцией и европейскими рынками.

Не случайно и в ходе юбилейной десятой встречи министры уделили особое внимание вопросам транспортной взаимосвязанности, энергетической безопасности и дальнейшего развития стратегических инфраструктурных проектов. Тем самым было подтверждено, что формат Азербайджан–Грузия–Турция продолжает рассматриваться участниками как один из ключевых механизмов укрепления региональной стабильности и развития транспортно-логистических связей между Южным Кавказом, Центральной Азией и Европой.

И очень важно, что в ходе обсуждений особое внимание было уделено проекту TRIPP, который хотя и не вписывается в сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции, в то же время является составной частью новой архитектуры транспортной связанности в регионе Южного Кавказа.

В принятой по итогам встречи Декларации были сделаны серьезные акценты позволяющие оценить текущее состояние и перспективы одного из наиболее устойчивых форматов регионального сотрудничества в регионе.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что значительная часть документа посвящена развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и Среднего коридора. При этом, Азербайджан, Грузия и Турция фактически позиционируют себя как ключевое транзитное пространство, способное обеспечить устойчивое сообщение между Центральной Азией, Южным Кавказом и европейскими рынками.

Показательно, что в декларации отдельно подчеркивается значение механизма взаимодействия между министрами иностранных дел и министрами транспорта Турции, Азербайджана, Грузии и Казахстана. Данное положение также имеет особое значение, поскольку свидетельствует о значении трехстороннего формата для региона Центральной Азии. Фактически речь идет о формировании более широкой системы регионального сотрудничества, в рамках которой связка Баку-Анкара-Тбилиси рассматривается как системообразующее связующее звено между Каспийским бассейном, Центральной Азией, Турцией и Европой.

В определенном смысле стороны дают понять, что эффективная реализация Транскаспийского международного транспортного маршрута, как и развитие любых альтернативных транспортно-логистических цепочек между Центральной Азией и Европой, в существующих географических и политических условиях практически невозможны без опоры на созданную ими инфраструктуру и институциональную базу сотрудничества. Иными словами, Баку, Анкара и Тбилиси стремятся закрепить за собой статус незаменимого транзитного и координационного ядра, через которое проходят основные маршруты, связывающие Центральную Азию с европейским направлением.

Не менее важным является трехстороннее энергетическое сотрудничество. Наряду с традиционным упоминанием нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан и Южного газового коридора особое внимание уделено развитию зеленой энергетики, низкоуглеродных технологий и энергетических интерконнекторов. Это свидетельствует о стремлении участников адаптировать сложившуюся модель энергетического сотрудничества к новым мировым тенденциям. Если ранее основой взаимодействия выступали поставки нефти и природного газа, то сегодня страны стремятся занять свою нишу и в формирующемся рынке возобновляемой энергетики, рассматривая существующую инфраструктуру как основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

В целом Стамбульская декларация демонстрирует дальнейшее укрепление и развитие формата Азербайджан–Грузия–Турция. В условиях растущей нестабильности в международных отношениях именно сотрудничество Баку, Анкары и Тбилиси становится важным фактором, обеспечивающим устойчивые связи между государствами Центральной Азии, Южного Кавказа и Европы. Поэтому значение данного формата сегодня уже выходит далеко за рамки регионального сотрудничества, приобретая важную роль в развитии транспортных, энергетических и торговых маршрутов на пространстве от Центральной Азии до европейских рынков.

Ильгар Велизаде