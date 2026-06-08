ОАЭ продлили ограничения на полеты

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продлили действующие ограничения на использование воздушного пространства страны до вечера 23 июня.

Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По словам собеседника агентства, для прилетающих и вылетающих рейсов определены 6 воздушных коридоров и специальные контрольные точки для пересечения границы воздушного пространства ОАЭ.

Ранее авиавласти страны предупредили иностранные авиакомпании о возможных операционных рисках. Для выполнения рейсов перевозчикам необходимо самостоятельно оценить ситуацию, направить соответствующий запрос и дождаться разрешения. Эти требования не распространяются на репатриационные, санитарные и государственные рейсы.

Авиационные власти ОАЭ частично закрыли воздушное пространство над страной еще в начале мая. Тогда над Эмиратами оставили лишь четыре специальных воздушных коридора.

Ограничения продлили на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Вчера, 7 июня, Иран возобновил удары по Израилю, несмотря на перемирие, которое действует с 8 апреля. Атака стала ответом на удары Израиля по Ливану. Затем пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ответном огне по Ирану, уточняя, что израильские ВВС били по военным целям в западной и центральной частях страны.