Вюгар Гюльмамедов указал на необходимость доработки механизма учета бюджетных расходов

В законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2025 год" объем исполненных расходов, не отнесенных к основным разделам, указан примерно на 1,4 млрд манатов больше, тогда как расходы по соответствующим направлениям отражены на такую же сумму меньше.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, проведенный анализ показал, что доходы и расходы государственного бюджета, отраженные в документе, в целом указаны корректно.

"Вместе с тем хотел бы обратить внимание на два основных момента. Во-первых, согласно поправкам от 14 июля 2025 года в статью 18.4.1 закона "О бюджетной системе", учет средств, направляемых из предусмотренных в государственном бюджете целевых бюджетных и резервных фондов, должен вестись по функциональной, экономической и административной классификации в соответствии с целями их использования. Хотя данное изменение является положительным шагом с точки зрения повышения адресности расходов, как отмечалось в нашем заключении, для его полноценного применения необходимо сформировать соответствующий механизм учета. При исполнении государственного бюджета за 2025 год этот механизм фактически не применялся", - сказал Гюльмамедов.

Второй момент, по его словам, касается порядка учета возвращенных сельскохозяйственных субсидий.

"Возвращенные в конце года сельскохозяйственные субсидии в объеме (около 10 млн манатов – ред.) при возврате в бюджет были отражены как расходы. В предыдущие годы такой порядок учета уже применялся", - отметил председатель Счетной палаты.