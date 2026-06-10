Трамп: США уничтожили 55% восстановленного Ираном в ходе перемирия потенциала

Американские военные уничтожили порядка 55% восстановленного Ираном за период действия режима прекращения огня военного потенциала.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News.

По его данным, в ходе ударов в ночь на среду США уничтожили иранские радары и системы противовоздушной обороны, которые иранская сторона пыталась восстановить за время перемирия. Между тем, как утверждает Трамп, Тегерану удалось восстановить лишь «небольшой процент» утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала, причем 55% восстановленного было разрушено последними американскими ударами.

Источник: ТАСС