Ушла из жизни Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — сообщается в Telegram-канале Театра Российской армии.

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти звезды советского кинематографа стала хроническая обструктивная болезнь легких.

Дебют Людмилы Чурсиной в кино состоялся в фильме «Когда деревья были большими» (1961 г.), всего она сыграла более ста ролей. Она также была членом Союза кинематографистов и Российской академии кинематографических искусств.

Л. Чурсина известна ролями казачки Дарьи в фильме «Донская повесть» (1964 г.), Виринеи в одноименной картине, Анфисы в телесериале «Угрюм-река» и др. Кроме того, она снималась в сериалах «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа», «Чисто московские убийства».