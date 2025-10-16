Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Громкое возвращение «ангелов» на подиум - ВИДЕО

После нескольких лет обновления и поиска новых форматов легендарное шоу Victoria's Secret вновь превратилось в одно из самых громких событий осени.

Вечером 15 октября в Бруклине состоялось Victoria’s Secret Fashion Show 2025 - красочное, музыкальное и эффектное возвращение традиций в современном прочтении.

Шоу Victoria's Secret 2025 в очередной раз стало настоящим парадом громких имён. На подиум вновь вышли культовые «ангелы» - Адриана Лима, Ирина Шейк, а также сестры Джиджи и Белла Хадид, напомнив зрителям о золотой эпохе шоу.

К ним присоединились не менее яркие звёзды: Алессандра Амбросио, Барби Феррейра, беременная Жасмин Тукс, а также Айрис Лоу (дочь британского актера Джуда Лоу) и Лила Мосс (дочь супермодели Кейти Мосс).

Модели представили эффектные образы с фирменными крыльями, прозрачными тканями, сложной вышивкой и блестящей отделкой - возвращая на подиум ту самую театральность, с которой бренд ассоциировался долгие годы.

