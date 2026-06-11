Гусейн Гусейнов: «Азербайджан формирует стабильную и предсказуемую среду для инвесторов»

Цифровая трансформация выступает одним из ключевых приоритетов экономической политики Азербайджана.

Об этом заявил советник министра экономики Гусейн Гусейнов на открытии форума «Technovation», организованного Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) на тему «Устойчивость и энергетическая трансформация» в Баку, сообщает 1news.az.

По словам Г.Гусейнова, в этом направлении «Стратегия развития цифровой экономики» выполняет роль основной дорожной карты. Он отметил, что ключевым фактором развития является не только технология, но и человеческий капитал. В этой связи в рамках сотрудничества с Coursera реализуемая Академия 4SI уже предоставила цифровые навыки тысячам граждан.

Г.Гусейнов также подчеркнул, что США уже более 30 лет являются надёжным партнёром Азербайджана, а сотрудничество, начавшееся в энергетическом секторе, сегодня охватывает также технологии и инновации: «Партнёрство с такими компаниями, как Dell Technologies, Oracle, Microsoft и Amazon, демонстрирует расширение стратегического технологического сотрудничества».

Советник министра отметил, что данные инициативы направлены на повышение производительности, создание новых рабочих мест и укрепление конкурентоспособности экономики: «В рамках концепции «Индустрия 4.0» предприятия внедряют технологии и модернизируют производственные процессы, а статус «Цифрового маяка», присвоенный карбамидному заводу SOCAR, демонстрирует, что инновации приносят реальные результаты».

Гусейн Гусейнов добавил, что Азербайджан уже вступил в этап инновационного и основанного на знаниях экономического развития, формируя стабильную и предсказуемую среду для инвесторов: «Мы предлагаем инвесторам стабильную среду, стратегическое расположение и чёткое видение развития. Азербайджан является надёжным партнёром в формировании технологий и индустрий будущего».

Гафар Агаев