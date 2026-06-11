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Общество

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Феликс Вишневецкий13:12 - Сегодня
В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Согласно прогнозу Государственной службы гидрометеорологии, в районах Азербайджана в период с 12 по 17 июня ожидаются периодические осадки.

В отдельных местах прогнозируются интенсивные дожди, грозы и град. В некоторых горных и предгорных районах осадки могут усилиться.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, а также возможность кратковременных паводков и селевых потоков в отдельных горных реках.

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