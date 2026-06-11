Пашинян подал в суд на «Сильную Армению» и требует $16 тыс.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на партию "Сильная Армения" с требованием опровергнуть заявление по поводу 300 тыс. азербайджанцев.

Это следует из данных портала судебной информации datalex.am, сообщает Sputnik Армения.

В конце мая лидер "Сильной Армении" Самвел Карапетян заявил, что в случае победы на выборах возглавляемая им политическая сила намерена принять закон, запрещающий приобретение недвижимости в республике гражданами Азербайджана. По его словам, самый важный вопрос для армянского народа, – это "не допустить реализации плана Никола Пашиняна по въезду 300 тыс. азербайджанцев в Армению".

Пашинян требует от партии в качестве компенсации 6 млн драмов ($16 тыс.)

Дело направлено судье Арменуи Бадирян.