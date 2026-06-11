Посол США при НАТО отверг предположения о возможном выходе Вашингтона из альянса

Соединенные Штаты не намерены отказываться от участия в НАТО, однако рассчитывают на более активную роль европейских союзников в обеспечении собственной безопасности.

Об этом заявил посол США при альянсе Мэттью Уитэкер.

«Мы сверхдержава, но наши ресурсы, такие как авианосцы и войска, не безграничны. И поэтому мы хотим, чтобы Европа делала больше вещей самостоятельно», - сказал он в интервью телеканалу RTL, таким образом прокомментировав опасения, которые в последние месяцы высказывались рядом европейских политиков и экспертов относительно приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу. По словам Уитэкера, Соединенные Штаты рассматривают организацию как важнейший элемент коллективной безопасности и остаются приверженными НАТО.

При этом дипломат подчеркнул, что США ожидают от европейских государств «более справедливого распределения финансового и военного бремени» внутри блока. Он отметил, что многие страны Европы уже начали увеличивать свои оборонные бюджеты, однако этот процесс «должен продолжаться и в дальнейшем».

В апреле президент США Дональд Трамп сообщил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе страны из альянса. В беседе с газетой The Daily Telegraph глава американской администрации пояснил, что рассматривает возможность пересмотра участия США в НАТО, так как альянс не поддержал Вашингтон в войне с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к организации.

Целевой порог военных расходов НАТО в 2% ВВП был согласован на саммите организации в Великобритании в 2014 году, он должен был быть достигнут в течение 10 лет. В 2024 году около двух третей стран альянса - 22 из 32 - довели военные расходы до 2% ВВП. На июньском саммите НАТО в Гааге в 2025 году было принято решение увеличить военные траты европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.

Источник: ТАСС