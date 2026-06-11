С этой даты изменится расписание движения поездов в бакинском метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» переходит на летний график работы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Акционерном обществе.

Согласно информации, с 16 июня расписание движения поездов Бакинского метрополитена изменится. Учитывая снижение пассажиропотока в связи с завершением регулярного учебного процесса в высших и общеобразовательных учебных заведениях, а также началом периода активного отдыха, Бакинский метрополитен организует движение поездов в соответствии с летним графиком.

После вступления изменений в силу интервал между поездами на участке «28 Мая - Ахмедлы» в пиковые часы рабочих дней составит 2 минуты 18 секунд, по субботам - 2 минуты 30 секунд, а по воскресеньям - 3 минуты.

«Расписание движения поездов в направлении станции «Бакмил» и обратно будет опубликовано на сайте Бакинского метрополитена. График движения поездов на Фиолетовой линии, а также на перегонах «Джафар Джаббарлы – Хатаи» и «Ази Асланов – Ахмедлы» останется без изменений», - отмечается в сообщении.

Меры контроля и мониторинг будут продолжены, а при возникновении необходимости наготове будут находиться резервные поезда для выпуска на линию.

Летний график движения поездов будет действовать до начала нового учебного года.