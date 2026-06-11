Финалист конкурса «Yüksəliş» Бахадур Рзаев назначен заместителем исполнительного директора TƏBİB.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.

В рамках Государственной программы на 2022–2028 годы Б.Рзаев завершил обучение в Университете Бирмингема по специальности «Политика и управление в сфере здравоохранения», став лучшим выпускником программы.

Бахадур Рзаев получил степень бакалавра по специальности «Менеджмент» в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, а также степень магистра в области управления организациями в Стамбульском университете. В 2018–2019 годах занимался научными исследованиями в RWTH Aachen University по вопросам лидерства и повышения организационной эффективности.

В ходе профессиональной деятельности он занимал должность руководителя департамента в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, где курировал вопросы организации реабилитационных услуг, контроля качества и управления сервисами. Позже работал советником председателя правления этого агентства.

Б.Рзаев специализируется в области управления здравоохранением, организации медицинских услуг, внедрения цифровых решений в системе здравоохранения, управления качеством и стратегического планирования. До нового назначения он занимал должность советника исполнительного директора TƏBİB.